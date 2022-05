Le transfert d'Erling Haaland à Manchester City fait une première victime

Manchester City a frappé un grand coup. Hier, les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont indiqué avoir trouvé un accord de principe pour le transfert d'Erling Haaland. Une opération à plusieurs millions d'euros mais qui n'aurait pas été aussi chère que prévu pour les Citizens. Entre le prix du transfert, les commissions et le salaire du joueur, les Skyblues vont débourser environ 190 M€ au total au lieu des 350 M€ annoncés. De son côté, l'attaquant va signer jusqu'en 2027.





La fin de la piste City pour Kane



De quoi satisfaire les dirigeants anglais qui ont devancé le Real Madrid dans la dernière ligne droite. Un an après le départ de Sergio Agüero libre au Barça, les Mancuniens ont enfin trouvé la pointure qu'ils voulaient en attaque. Et si son arrivée a réjoui le club comme les supporters, elle n'a pas fait le bonheur de tout le monde. En effet, avec la signature du joueur du Borussia Dortmund, Manchester City a définitivement tiré un trait sur Harry Kane. Il y a un an pourtant, il aurait pu devenir le nouvel avant-centre vedette de l'équipe anglaise.



Désiré par Pep Guardiola, il avait fait part de son envie de quitter Tottenham. Après plusieurs années de bons et loyaux services, il estimait avoir fait son temps chez les Spurs et souhaitait relever un nouveau challenge. Malgré les rumeurs au sujet d'un possible retour de Mauricio Pochettino l'été dernier, l'Anglais voulait s'en aller coûte que coûte et rejoindre City pour enfin gagner des trophées selon lui. Prêt à aller au bras de fer, Kane n'avait pas apprécié l'attitude de son président Daniel Levy, qu'il accusait de ne pas avoir tenu sa promesse de le libérer en cas de non-qualification en C1.



L'attaquant pourrait rester à Tottenham



Il n'avait pas aimé non plus le fait qu'il refuse une offre de 145 M€ des Mancuniens. Le Telegraph parle plutôt d'un montant de 117 M€ (100 M€ de transfert et 17 M€ de bonus) et ajoute que les dirigeants londoniens estimaient que City n'étaient pas prêts à faire de vrais efforts pour lui. Si Kane a donc longtemps mouillé le maillot, il n'a finalement pas eu gain de cause et il est resté à Londres. De son côté, Man City, qui avait tenté le coup CR7, n'a pas recruté de n°9. On se disait alors que le club anglais reviendrait à la charge cet été.



Mais finalement, il a décidé de miser gros sur Erling Haaland et par conséquent a fait de Kane une victime collatérale selon le Telegraph. Sous contrat jusqu'en 2024 à Tottenham, le joueur de 28 ans (21 buts, 9 assists en 46 apparitions cette saison) voit une porte se fermer. Celle menant à Manchester United pourrait bien être close également, Mauricio Pochettino n'ayant pas été choisi pour diriger les Red Devils. Sans sa présence mais aussi sans Ligue des Champions, le voir rejoindre MU paraît compliqué voire impossible pour le média anglais. Pour Harry Kane, qui voit les opportunités se réduire, le plan serait à présent de rester à Tottenham, surtout avec un Mondial à jouer entre novembre et décembre. La fin du feuilleton ?