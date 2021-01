Le variant anglais du coronavirus s'étend désormais à au moins 60 pays (OMS)

Le variant britannique du nouveau coronavirus prend de l'ampleur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette nouvelle souche était présente la semaine dernière dans 60 pays et territoires, soit 10 de plus qu'au 12 janvier.



Le variant sud-africain qui, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2 originellement, se diffuse, lui, plus lentement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3 fois de plus qu’au 12 janvier, a également indiqué l'agence onusienne, ce mercredi 20 janvier 2021, rapportée par l'Agence de presse française.