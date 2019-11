Légalisation de l’homosexualité : "le gouvernement doit édifier les Sénégalais", exige Moustapha Diakhaté

L'ancien ministre conseiller de Macky Sall, Moustapha Diakhaté s'aligne du côté du Khalife Général des Tidianes, Serigne Ababacar Sy Mansour, qui, lors de la cérémonie du Gamou de Tivaouane a accusé l'Etat du Sénégal d'être responsable de l'expansion des actes contre natures à l'instar de l'homosexualité et de lesbianisme



Mais, comme le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a livré une réponse dilatoire sur la question, le sieur Diakhaté, récemment démis de ses fonctions ne lâche plus le pouvoir. Il a exigé de l'Etat une réponse claire, et non de faire dans le clair-obscur sur cette question soulevée par le religieux.



"L' homosexualité et le clair-obscur du gouvernement sénégalais. Légalisation de l’homosexualité : le gouvernement doit édifier les Sénégalais. Depuis plusieurs mois, l’ONG Jamra ne cesse d’accuser le gouvernement sénégalais d’avoir délivré des récépissés à des associations d’homosexuels et lesbiennes".



Mieux, sur sa page facebook, l'ancien parlementaire estime qu' "un État de droit digne de ce nom ne peut pas, en même temps, légaliser des associations de l’homosexualité et pénaliser les orientations sexuelles contre nature."