Législatives 2022: Macky Sall envoie 186 responsables de BBY en mission partout dans le pays

Ils sont au total 186 responsables de la Coalition Benno Yaakaar à être envoyés en mission dans les 46 départements. L'agenda des travaux est étalé sur le week-end. Hier vendredi, toutes les équipes étaient déjà sur place. C'est le cas à Saint-Louis où le ministre Abdou Karim Fofana conduit la délégation.



Le correspondant de L'Observateur sur place a pu même constater l'effectivité de la mission, hier nuit, avec la réception de certains responsables de la mouvance présidentielle, dont les anciens ministres Khoudia Mbaye et Mary Teuw Niane. Mais, des discussions, rien n’a filtré.



A Kédougou, le ministre Dame Diop est arrivé en début de soirée. Les responsables de Bby de Fatick ont reçu hier, le ministre Alioune Sarr de l'Afp, Moustapha Ndiaye de la Mankoo Wattu Senegaal de Ousmane Faye, la députée Sira Ndiaye de l'Alliance pour la République (Apr) et sa collègue Ndèye Lucie Cissé du Parti de l'indépendance et le travail (Pit).



A Mbacké, la délégation est composée de Samba Sy du Pit, de Me Ousmane Sèye et de Cheikh Sarr de Naxx jarignu. D'après des informations de L'Observateur, ces délégations composées de responsables des différentes entités de Bby ont pour mission de donner des explications sur les formules et les calculs qui ont guidé les choix des têtes de liste pour les villes, communes et conseils départementaux.



Des choix qui n'ont pas été bien compris au point d'encourager des listes parallèles dont certaines ont fragilisé l'équilibre de la coalition. D'ailleurs, il est assigné à ces délégations la mission de réunir toutes les tendances internes pour constituer une force homogène pour les Législatives de juillet prochain.



A la suite des missions, les équipes devront produire des rapports sur lesquels le Président de Bby, Macky Sall, va se baser pour aborder les investitures des Législatives.