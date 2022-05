Législatives 2022: Parrain de trop, parrains volés, liste non paritaire, la démocratie sénégalaise mise à rude épreuve

YAW mauvais élève de la Parité

Le dossier de déclaration de candidatures déposé par la coalition Yewwi Askan Wi pour le département de Dakar souffre d’une irrégularité manifeste: le non-respect de la Parité pour ce qui s’agit de la liste proportionnelle. Avec cinq (5) hommes et deux (2) femmes investis, YAW et son mandataire Déthié Fall ont piétiné la loi sur le parrainage.



Toutefois, ceci n’est pas un motif de rejet direct d’une liste. En effet, l’article L. 176 titre-4 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral qui prévoit , au titre des attributions générales de la Commission de réception des dossiers, la possibilité d’apporter des modifications légales en relation avec le mandataire.



Toutefois, « les modifications légales s’entendent comme tous les correctifs susceptibles d’être apportés à un dossier de candidatures dont les éléments constitutifs ne seraient pas conformes à la loi électorale. La parité étant une exigence légale, elle rentre, par conséquent, dans le champ d’application de l’article précité. L’article pose ainsi une règle générale d'autorisation de modifications légales d'un dossier de candidatures », selon l’enseignant-chercheur, Yaya Niang.



Pape Djibril Fall et les « parrains volés »

Loin des grandes coalitions et de leurs batailles d’opinion, il y a une coalition qui attire l’attention pour une triste histoire de parrains volés. C’est la coalition « Serviteur » dirigée par le journaliste et chroniqueur Pape Djibril Fall.



Après avoir déposé son dossier de déclaration de candidatures le 08 mai dernier, ladite coalition a été notifiée d’un nombre de parrainages invalidés. Il fallait à Pape Djibril Fall et ses collaborateurs combler le gap de parrains en 48 heures. Ce qu’ils ont réussi à faire. Mais les problèmes démarrent après une sortie du Professeur Amsatou Sow Sidibé qui a accusé le journaliste d’avoir coupé tout contact avec lui après avoir lui avoir pris des milliers de parrains sous conditions.



Dans un message audio diffusé sur les Réseaux sociaux, la leader du mouvement « Car Lenene », demande à Pape Djibril Fall de lui rendre tout simplement ses parrains. Assez pour pousser le leader de « Serviteurs » à convoquer une conférence de presse pour s’expliquer et surtout démentir. Selon Pape Djibril Fall, il a été contacté par SMS par le Pr Amsatou Sow Sidibé qui lui a proposé une cession de ses parrains à condition d’être en deuxième position sur la liste nationale. Une condition que Pape Djibril Fall dit avoir refusé avant de mettre la dame en contact avec un de ses collaborateurs de Dakar, puisqu’il était à ce moment à l’intérieur du pays, « à la rencontre des Sénégalais »



. Seulement, Amsatou Sow Sidibé n’est pas la seule à se plaindre de l’attitude du nouvel entrant dans la scène politique. Un dénommé Pape Thiam, Inspecteur des Impôts et Domaine, venu de Diourbel et qui dit s’être engagé dans la coalition sous conditions, a juré devant les médias qui étaient venus couvrir la conférence de presse de Pape Djibril Fall, que ce dernier n’était pas un homme de parole. Et qu’il pouvait confirmer les accusations de la dame Amsatou Sow Sidibé, puisque la coalition « Serviteurs » a tenté de lui faire la même chose avec ses parrains.



Au milieu de tout ce méli-mélo, la Direction générale des élections n’a toujours pas communiqué sur les deux cas de figure (Parrainage de trop BBY, non-respect Parité YAW) qui risquent de plonger le pays dans une nouvelle crise politique.