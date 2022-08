Législatives 2022: Wallu-Sénégal appelle Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall à "rejoindre la grande opposition"

Le directeur de campagne de la coalition Wallu Sénégal, Mamadou Lamine Thiam, a fait face à la presse ce vendredi pour s'exprimer sur la proclamation, par la Commission nationale de recensement des votes, des résultats provisoires des élections législatives du 31 juillet. Il a invité les députés élus Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall, à rejoindre la grande opposition.



« Benno Bokk Yakaar n'a pas obtenu la majorité. Si nos recours sont satisfaits, les 82 députés qu'ils ont obtenu seront réduits. D'ailleurs, si on tient compte des erreurs de nos électeurs (Wallu-Yewwi) dans certaines localités du Sénégal, nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que notre objectif a été atteint », a dit M. Thiam face à la presse.



Le mandataire de la coalition dirigée par Abdoulaye Wade a appelé les 3 autres députés élus de l'opposition à rejoindre l'inter coalition Yewwi - Wallu « J'appelle Pape Diop de Bokk Guiss Guiss, Thierno Alassane Sall de Aar Sénégal et Pape Djibril Fall, Les Serviteurs, à rejoindre la grande coalition. Nous avons battu campagne sous les mêmes thèmes. Nous voulons une rupture avec le pouvoir en place. Je leur demande de venir nous rejoindre pour obtenir la majorité».



Mamadou Lamine Thiam, a par ailleurs, soutenu qu'ils commencent à recevoir des clins d'œil de certains députés du pouvoir qui veulent rejoindre l'opposition. Il a enfin félicité la population sénégalaise qui a renouvelé sa confiance à l'opposition.



Les résultats provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) ont été publiés jeudi 4 août. Benno Bokk Yakaar a obtenu 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition « Yewwi Askan Wi », menée entre autres par Ousmane Sonko, et « Wallu Sénégal », de l’ancien président Abdoulaye Wade, ont remporté respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance.



Et enfin, Aar Sénégal de Thierno Alassane Sall, Bokk Gis Gis de l’ancien maire Pape Diop et Les Serviteurs de Pape Djibril Fall ont chacun un siège.



La position des autres coalitions avec chacune, un siège et le poids de la coalition Wallu Sénégal, pourraient jouer sur la survie des deux grandes coalitions plus représentatives. Ce qui veut dire que cette assemblée nationale 2022-2027 s’annonce épique.