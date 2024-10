Législatives 2024: Abdoul Mbaye renonce à son investiture pour donner la chance aux jeunes

Le leader du Parti Alliance pour la citoyenneté et du travail (ACT), Abdoul Mbaye a renoncé à son investiture pour les législatives prévues le 17 novembre prochain. La raison avancée est de laisser la place aux jeunes.



"En politique comme en toutes activités, il faut savoir passer la main aux générations suivantes. Qu'il s'agisse de mandats présidentiels ou pour la recherche d'un poste électif, l'obstination d'en jouir vous fait quitter l'intérêt général au profit du votre personnel", a t-il soutenu dans une note publiée sur le réseau social X.



L'ancien premier du Sénégal sous l'ère de Macky Sall d'indiquer qu'il a fait "le choix de l'honnêteté, du respect de la parole donnée, de la rigueur, du sérieux, de l'expérience, de la compétence et du patriotisme prouvés."



Il est d'ailleurs convaincu que la liste "SENEGAAL KESE" dirigée par Thierno Alassane Sall rassure. "Elle est pour un véritable contre-pouvoir d'équilibre non politicien à l'Assemblée nationale et une contribution au redressement économique et éthique du Sénégal dans la paix sociale."