Législatives 2024 : déroute des têtes de liste départementales face à la vague Pastef à Kolda

Bureau 1 : Pastef a réalisé 147 voix contre 70 voix pour Takku-Wallu, sur 261 suffrages valablement exprimés .

Centre CEM Sikilo-Ouest, Bureau 8 : Paste : 120 voix Jamm à Njarign : 10 voix 156 suffrages valablement exprimés . C'est dans ce bureau qu'a voté Ndèye Marie Sané , candidate de Pastef.

: Centre École Yoro Tacko Baldé : Bureau 7 : Pastef : 141 voix , Takku-Wallu : 33 voix ( 230 suffrages exprimés ). Bureau 3 : Pastef : 125 voix , Takku-Wallu : 42 voix ( 205 suffrages exprimés ).

Une vague qui balaie Kolda

Une dynamique nationale en faveur de Pastef

Les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 ont livré leur verdict à, oùa confirmé sa domination face aux coalitions rivales leur infligeant une sévère défaite.Ancien ministre et tête de liste départementale de la coalitiona été battu dans son propre bureau de vote au centre de l'école Amadou Michel Diop, dans la commune de Kolda.Les résultats des autres centres de vote de Kolda renforcent l'idée d'une adhésion massive des électeurs àLa coalition, menée au niveau national par le Premier ministre, semble avoir conquis la quasi-totalité des lieux de vote dans la commune de Kolda. Dans les rues de la ville, des scènes de liesse ont été enregistrées, les militants du parti célébrant une victoire qu'ils qualifient deSelon les premiers chiffres, Pastef a remportédu département, confirmant sa large avance.Ces résultats à Kolda s'inscrivent dans une tendance nationale où Pastef consolide sa position comme principale force d'opposition, infligeant des revers cuisants aux coalitions, et autres. Cette victoire marque un tournant significatif dans le paysage politique sénégalais, avec une opposition qui s'affirme de plus en plus comme une alternative crédible.Kolda, bastion historique du pouvoir, pourrait bien être l'illustration d'un basculement politique majeur au Sénégal.