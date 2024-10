Législatives : Amadou Mame Diop critique sévèrement le pouvoir en place et prédit une "surprise" le 17 novembre

La Coalition « Takku Wallu » poursuit sa campagne dans le nord du pays. Amadou Mame Diop, maire de Richard Toll et investi à la 5e position sur la liste nationale de la coalition, a fait escale dans les communes de Ronk, Ross Béthio et Ngnith. L’ancien président de l’Assemblée nationale a critiqué sévèrement les sept premiers mois de gestion du président Bassirou Diomaye Faye, qualifiant le pouvoir actuel « d’incompétent ».



« Ils ont passé sept mois à la tête du pays, et rien n’a changé. Au contraire, la situation est devenue plus difficile, avec un coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. La parole donnée n’a aucune valeur pour eux. Ils tâtonnent, sans vision ni direction. Il est urgent de sauver le pays avant qu’il ne soit trop tard. Le 17 novembre, ils auront la surprise de leur vie », a averti Amadou Mame Diop.



Il s’est également prononcé sur les ralliements de plusieurs maires à la Coalition Pastef : « Restez confiants, chers militants. Même si certains maires ont quitté le navire, ils sont politiquement finis, car ils n’ont emporté personne avec eux. C’est grâce à notre soutien qu’ils sont maires aujourd’hui. Depuis que ce régime est en place, tout est au point mort », a déclaré le maire de Richard Toll.