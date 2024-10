Législatives anticipées 2024 : Macky Sall désigné tête de liste de l'inter-coalition "Takku-Wallu Sénégal"

L'ancien président Macky Sall a été désigné tête de liste nationale de l'inter-coalition "Takku-Wallu Sénégal", qui regroupe l'Alliance pour la République (Apr), le Parti démocratique sénégalais ( Pds) dirigé par Me Abdoulaye Wade, et le parti Rewmi d'Idrissa Seck, en perspective des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. C'est ce qu'a annoncé lundi, Magatte Sy, chargé des élections du Pds.Une décision qui surprend plus d'un. D'autant plus que le patron de l’APR avait officiellement annoncé qu'il ne sera pas candidat aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Une annonce faite le samedi 21 septembre au cours d'un appel téléphonique avec Abdoul Mbow, lors d'une réunion qui avait regroupé tous les membres de l'Apr.