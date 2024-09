Législatives anticipées : Macky Sall annonce la création d’une large coalition

L'ancien président Macky Sall, leader de l'Alliance pour la République (APR), a pris la parole lors d'une réunion tenue ce samedi au siège de l'APR à Mermoz. Il a appelé ses responsables à se mobiliser. Le patron de l’APR a officiellement annoncé qu'il ne serait pas candidat aux élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre. Il prévoit la création d'une grande coalition en vue des élections.





« Ceux qui affirment que je ne reviendrai pas au Sénégal se trompent. Je suis plus engagé que jamais pour le parti et pour nos combats. Je suis déterminé à remporter les prochaines élections », a-t-il déclaré lors d'un appel téléphonique avec Abdou Mbow, porte-parole de l'APR.



Macky Sall a également révélé être en discussions avec divers partis et mouvements pour la création d'une grande coalition en vue des élections. « Cette coalition portera un programme de législature et de gouvernement, qu'ils espèrent mettre en place après les élections ».



Concernant les investitures, l'ancien président a exhorté les « responsables de l'APR à mettre de côté leurs différends et à s'ouvrir à d'autres forces politiques, en mettant en avant l'intérêt du Sénégal ».



Bien qu'il ne soit pas candidat, Macky Sall a encouragé ses « partisans à retourner à la base, à dialoguer avec les militants, et à occuper activement le terrain politique pour constituer un bloc solide lors des élections à venir ».