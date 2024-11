Législatives au Sénégal : le Haut-Commissariat des Nations Unies déploie 50 observateurs

"Nous allons appuyer, en collaboration avec l'OIF, le déployé de cette équipe d'observateurs de la CNDH, chargée de superviser le vote du 17 novembre dans toutes les régions du Sénégal. humains, vise également à renforcer le plaidoyer pour une meilleure intégration des droits de l'homme dans le processus électoral", a déclaré Ayeda Robert Kotchani, Représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) pour l'Afrique de l'Ouest.

Selon M. Kotchani, cette initiative est "opportune" et s'inscrit dans les efforts actuels de collaboration avec la CNDH et d'autres partenaires pour promouvoir un processus électoral inclusif et transparent. "Je suis convaincu qu'ensemble, nous serons plus forts pour encourager les acteurs politiques, le gouvernement et les citoyens à s'engager davantage dans une culture de dialogue et de paix, conditions essentielles pour atteindre les objectifs de développement auxquels nous aspirons."

En conclusion, il a formulé ses encouragements à tous les partenaires présents et réitéré la disponibilité du HCDH à renforcer sa coopération en vue d'atteindre les résultats escomptés.

Ces propositions ont été tenues lors de la table ronde organisée ce vendredi 8 novembre 2024 par Afrikajom Centre au siège du Bureau régional du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme, situé aux Almadies à Dakar.

Cet événement a réuni des universitaires, des acteurs de la société civile, religieux, et des représentants de divers secteurs publics ainsi que d'organisations régionales et internationales.

