Législatives du 17 novembre : Jean Baptiste Tine rassure sur le bon déroulement du scrutin

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a tenu à rassurer sur le bon déroulement des élections législatives prévues pour le dimanche 17 novembre. Lors d’une conférence de presse ce vendredi, il a affirmé que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le bon déroulement du scrutin.



Selon ses déclarations, tout le matériel électoral a déjà été acheminé aux différents lieux de vote, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.



« Des missions de déploiement du matériel lourd ont été effectuées dans la période du 24 au 29 septembre dans les régions. Depuis le 21 octobre, le matériel électoral, les bulletins de vote ainsi que les documents électoraux de l'étranger ont été conditionnés et mis à la disposition des prestataires retenus pour leur expédition auprès des représentations diplomatiques et consulaires », a précisé le Général Jean Baptiste Tine.



Il ajoute : « À ce jour, tout le matériel électoral destiné au scrutin du dimanche 17 novembre est mis à la disposition des autorités administratives, diplomatiques et consulaires. Tout est en place ».



Le ministre a également détaillé la carte électorale pour ces élections qui selon lui compte un peu plus de 7000 lieux de vote et 16.440 bureaux de vote.



D’après Jean Baptiste Tine, le « fichier général des électeurs compte 7.371.890 (sept millions trois cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-dix) électeurs, dont 7.033.850 (sept millions trente-trois mille huit cent cinquante) sur le territoire national 338.040 (trois cent trente-huit mille quarante) à l'étranger ».



Concernant les zones touchées par les crues du fleuve, le ministre de l’Intérieur a assuré que la situation s’améliore progressivement. « Toutes les écoles qui étaient inondées à la suite des crues ou qui étaient occupées par les populations sinistrées et prévues comme lieux de vote sont aujourd'hui libérées », a souligné Jean Baptiste Tine, réaffirmant l’engagement des autorités à garantir un processus électoral sans encombre.