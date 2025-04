Réformes institutionnelles : le Président Diomaye parle de renforcement des pouvoirs du Premier ministre et l'instauration de la vice-présidence

Dans le cadre des réformes institutionnelles, le Président Diomaye Faye a exprimé sa vision de renforcer les institutions de la République, notamment en ce qui concerne le rôle du Premier ministre et la possible création d’une vice-présidence. Lors de ses déclarations, le Président Diomaye a insisté sur le fait qu’il souhaitait un Premier ministre « super fort ».



Le Président a également rappelé que la question de la vice-présidence, recommandée par la Commission nationale des institutions de 2013, reste un sujet de réflexion, et que des réformes sur ce poste pourraient voir le jour dans le cadre de la réorganisation institutionnelle. Selon lui, les conclusions des assises nationales ont été claires, et il est désormais temps de passer à l’action.



Diomaye Faye a pris soin de préciser que ces réformes ne sont pas le fruit de décisions prises "ex nihilo", mais qu’elles résultent d’un large dialogue national auquel tous les acteurs politiques ont été conviés. Pour lui, cette démarche de concertation est primordiale pour garantir la stabilité politique et la cohésion sociale autour des changements à venir. Il a ajouté que les conclusions issues de ce dialogue nécessitent une mise en œuvre rapide, afin de moderniser l’architecture politique du Sénégal. Le Président Diomaye Faye a également réaffirmé son ouverture à l’opposition politique.