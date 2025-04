Entretien avec la presse : le Président Diomaye annonce un dialogue national pour le 28 mai

Le Président de la République, Bassirou Diomaye, a annoncé, ce vendredi 4 avril, lors de son entretien avec des journalistes de la presse nationale, la tenue d’un dialogue national prévu pour le 28 mai 2025. Ce dialogue, qui marquera un tournant important dans la gouvernance du pays, vise à réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions et à renforcer le consensus national.



Le Président Diomaye a expliqué que ce dialogue national est une initiative pour restaurer la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Selon lui, cet événement sera un moment important pour aborder les questions de gouvernance, de réformes institutionnelles et de développement, tout en unissant les forces vives de la nation autour d’un projet commun pour le bien-être du pays. "Le dialogue national que nous organisons le 28 mai est destiné à réconcilier les Sénégalais avec leurs institutions", a-t-il déclaré.



Il a insisté sur le fait que ce dialogue ne doit pas être vu comme une simple formalité politique, mais comme un processus essentiel pour renforcer la démocratie et la stabilité au Sénégal.



Le président Diomaye a également lancé un appel à tous les acteurs politiques, sociaux et économiques pour participer activement à ce dialogue national. "Les acteurs y répondront sans suspicion et avec le même niveau de responsabilité qui leur incombe", a-t-il ajouté, soulignant l’importance de la responsabilité collective dans ce processus de réconciliation.