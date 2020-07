Législatives et Locales au Sénégal : Babacar Ndir redoute un report des élections prévues en mars 2021

Babacar Ndir, coordinateur adjoint du Pôle des non-alignés affiche sa crainte d’un autre report ou même un couplage des Législatives et Locales. Dans un entretiens au quotidien, le leader du Parti pour la démocratie, la citoyenneté et la République (Pdcr) revient aussi sur son choix de s’aligner dans la neutralité vis-à-vis du pouvoir et de l’opposition, tout en redoutant un report des Locales prévues en mars 2021.



« Si les travaux de la Commission politique du dialogue national avaient été terminés, peut-être que les élections locales pouvaient se tenir, même si la question de l’audit du processus électoral et certains objectifs spécifiques n’avaient pas été épuisés à cause du Covid-19. C’est pourquoi nous craignons un autre report ou même un couplage des élections législatives et locales », précise le coordinateur adjoint du Pôle des non-alignés.