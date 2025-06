L'armée ukrainienne dit qu'une frappe russe a tué 12 de ses soldats durant un entraînement

Au moins 12 soldats ukrainiens ont été tués et plus de 60 autres blessés dimanche dans une frappe de missile russe contre le terrain sur lequel ils s'entraînaient, a annoncé l'armée de terre ukrainienne. « Aujourd'hui, le 1er juin, l'ennemi a lancé une frappe de missile contre le site de l'une des unités d'entraînement », a-t-elle écrit l'armée de terre sur Telegram, faisant état d'un bilan de « 12 morts et plus de 60 blessés ».