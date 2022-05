Législatives : la coalition de Pape Djibril Fall dépose sa liste de parrainage et sa caution

«Conformément à l'article L149-3 et R 76-4 du code électoral, la coalition les Serviteurs/MPR pour une Assemblée représentant enfin son peuple vient de déposer 54.800 parrains soit 0.7% du fichier général des électeurs en vue des législatives du 31 juillet, ce samedi 07 Mai 2022 auprès de la Direction Générale des Élections«, a-t-il fait savoir.

«Nous avons également déposé notre caution au niveau de la caisse des Dépôts et Consignations«, a-t-il ajouté. Avant de remercier tous les sénégalaises et sénégalais pour cet élan de générosité et surtout d’Espoir.

La coalition qui a porté la candidature du journaliste Pape Djibril Fall a déposé sa liste de parrainage et sa caution à la Caisse de dépôt et de consignation. L'annonce a été faite par le candidat lui-même.