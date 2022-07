Législatives2022 - Parcelles Assainies: le 3e âge de bonheur dans les bureaux de vote

Dimanche 31 juillet, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire leurs 165 députés. Ils ont le choix entre huit listes nationales :Benno Bokk Yakaar, ‘’Natangué’’, ‘’Les Serviteurs’’, ‘’Wallu’’, "Bokk Gis-Gis Liguey’’, Yewwi Askan Wi et Aar Sénégal.



Au niveau des Parcelles Assainies, plus précisément à l'école Hlm Grand Médine, les opérations de vote ont démarré à 8 heures dans les huit (8) bureaux de vote. Deux ont par contre accusé un "léger" retard.



Ce pendant, on constate une forte présence des personnes du troisième âge. Bineta Sidibé 68 ans, vêtue d'un grand boubou blanc donne les raisons. "On ne veut pas être bousculé par les jeunes. En plus, le ciel menace".



Monsieur Sall, est un enseignant à la retraite. Il fait partie des premiers à être sur les lieux. " Je suis arrivée bien avant les organisateurs", explose t-il de rires. Le sexagénaire ajoute : " je suis un citoyen et je ne laisserai personne décider à ma place", fulmine t-il.



Le centre de vote HLM Grand Medine compte 650 électeurs pour 10 bureaux de vote. Amadou Ba, deuxième sur la liste nationale de Benno Bokk Yaakaar et l'ancien maire des Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye sont attendus sur les lieux.