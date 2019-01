Lenteur du paiement de pensions pleines: Amadou Ba accusé par les policiers radiés

Les policiers radiés, au nombre de 1.245, ont accusé le ministre sénégalais de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, qui selon eux, est à l'origine de la lenteur du paiement de leurs pensions pleines (2 milliards Fcfa) que le chef de l'Etat avait promis de leur versé.



"Lors de la campagne des législatives, Amadou Ba avait dit que ce problème était lui. Mais depuis lors, nous n'avions rien vu. Le président a donné des instructions mais ça traine au niveau de son département", a déploré le brigadier-chef de la police à la retraite, Cheikh Tidiane Niang.



Cheikh Tidiane Niang et ses camarades n'ont qu'un seul désir: voir cette somme versée pour la revalorisation de leurs 6 ans et 7 mois de radiation. "C'est tout ce que nous demandons au chef de l'Etat. Il faut qu'il fasse la situation sur cette question qui est la plus grosse injustice".