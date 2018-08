Lenteurs dans l’enquête sur la mort de Fallou Sène : Me Assane Dioma Ndiaye menace de saisir les juridictions internationales

Trois mois après la disparition de Mouhamadou Fallou Sène, l’étudiant tué lors des manifestations à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, l’enquête semble marquer le pas. Une situation qui irrite l’avocat de la famille, Me Assane Dioma Ndiaye. Selon la robe noire, il n’exclut pas une plainte avec constitution de partie civile ou une saisine des juridictions internationales.



«Il n'y a eu aucune évaluation. La famille ne cesse de se poser des questions, de même que les étudiants. On ne sent pas la justice bouger et c’est toujours cette justice qui sait être diligentée qui sait être expéditive par rapport à certains dossiers, mais qui marche au pas de caméléon par rapport à d’autres dossiers», déclare l’avocat de la famille de l’étudiant .



Me Assane Dioma Ndiaye de prévenir: «Cette affaire sera élucidée d’une façon ou d’une autre». La robe noire d’informer sur les ondes de la Rfm qu’ils ont «la possibilité de saisir le Doyen des juges dans une plaintes avec constitution de partie civile, mais aussi il y a d’autres juridictions extra-nationales qui pourront être saisies».



«La justice doit aujourd’hui se sentir mal à l’aise de voir qu’elle ne répond pas aux aspirations et aux attentes du citoyen mais aussi de l’Etat de droit lui-même», conclut-il.