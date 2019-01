Leonardo Jardim retourne à l'As Monaco

Il faut bien être honnête, lorsque le tabloïd anglais The Mirror a évoqué hier matin en premier le limogeage programmé de Thierry Henry, personne ne croyait vraiment un tel scénario possible, quelques mois à peine après l’intronisation du champion du monde 98 sur le Rocher. La leçon nous apprendra que, parfois, les tabloïds anglais savent être à la pointe de l’information malgré une réputation peu glorieuse.

En effet, il n’était même pas 20h hier quand l’AS Monaco a créé une énorme surprise en annonçant la mise à l’écart de Thierry Henry. Un événement XXL rendu encore plus incroyable quelques heures plus tard. Car si le timing de l’éviction d’Henry a pris tout le monde de court, l’annonce du possible retour de Leonardo Jardim sur le Rocher, trois mois et demi après son licenciement de l’ASM, a donné un côté encore plus irréel à l’événement. Et pourtant, l’entraîneur portugais sera bel et bien de retour à la Turbie et au Louis II selon L’Equipe. Tout s’est joué hier soir Quelques instants avant, Nice-Matin avait indiqué également que le scénario était en bonne voie. Le quotidien sportif a donc fini par confirmer la nouvelle. Trois mois et demi après avoir encaissé un chèque de 8 M€ en guise d’indemnité de départ, Leonardo Jardim va signer un nouveau contrat avec son employeur asémiste. Le tout en profitant d’un effectif bien plus armé qu’au moment de son départ. Tout s’est joué hier soir, à l’occasion d’un dîner dans un restaurant monégasque entre Vadim Vasilyev, Leonardo Jardim, Jorge Mendes (l’agent du coach) Nicolas Holveck, le directeur général adjoint du club.

Les modalités contractuelles n’ont pas filtré, mais ce retour en grandes pompes du sauveur Jardim a un goût particulier, quand on se rappelle de sa récente interview accordée à L’Equipe. « J’aime beaucoup la Ligue 1 et il y a une chose dont je suis sûr, peut-être pas à 100 %, mais à 80 %, c’est qu’un jour je reviendrai à Monaco. La deuxième chose dont je suis sûr, c’est que je vais entraîner un autre club français. » Le Lusitanien était-il déjà en contact avec l’ASM à cette époque ? Aujourd’hui, son retour est acté, tout comme le probable départ de Michael Emenalo, le directeur sportif de l’ASM avec qui Jardim ne s’entendait pas très bien.