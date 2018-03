Les 15 'cracks' que l'on pourrait ne pas voir au Mondial Chaque jour il reste moins de temps pour que le monde du football s’arrête. Le Mondial en Russie est tout proche et les sélectionneurs profilent déjà la liste des soldats qu'ils emmèneront avec eux. Il y a quelques jours nous avons pris connaissance des listes pour les prochaines échéances internationales et parmi elles de nombreuses surprises.

Il y a des joueurs de premier plan, habitués à jouer les plus grandes compétitions qui n'ont pas encore la certitude d'être présent au prochain Mondial. Certains pourraient ne pas être du voyage en Russie de peur qu'ils n'aient pas le temps de récupérer de leurs blessures, d'autres pour le manque de niveau dans leurs clubs respectifs.



Voici les 15 joueurs qui n'ont pas été sélectionnés pour les prochains matches amicaux et qui, par conséquent, pourrait ne pas être du voyage en Russie.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager

1. Pepe Une des grandes absences de la liste portugaise: Le défenseur central souffre d'une fracture de la cheville qui le tiendra écarté des terrains au moins quatre semaines de plus. Il pourrait aller au Mondial mais en cas de complications de dernière heure, il pourrait être laissé de côté.

2. Cahill Être le joueur le plus utilisé par Antonio Conte ne réussit pas au capitaine de Chelsea. Pour preuve, le technicien italien l'a écarté du groupe lors des rencontres comme celles des dernières semaines contre United et City, en plus de ne pas avoir eu confiance en lui pendant les confrontations éliminatoires face aux Barça en Ligue des Champions. Une preuve que son niveau peut être en train de chuter petit à petit.

3. Dybala 'La joya' n'a pas été retenu par Sampaoli dans sa dernière liste. La décision du selectionneur argentin a peut-être été influencée par la blessure qu'a traversé Paulo il y a de ça quelques journées, mais à l'heure actuelle l'attaquant de la Juventus a de nouveau fait des matches complets et a retrouvé un grand niveau.

4. Sturridge Il est resté en dehors des noms cités pour le rassemblement de Southgate à cause de son manque de constance. Son prêt à West Bromwich Albion laissait paraitre une ouverture possible à la selection, mais il n'a disputé que 76 minutes sur les 7 dernières journées depuis qu'il est arrivé dans sa nouvelle équipe.

5. Icardi C'est une absence aussi etonnante que celle de Dybala. Lautaro et Higuaín les ont doublés, mais les Argentins ne comprennent pas que l'attaquant de l'Inter (22 buts en 24 matches de Serie A) ne soit pas sur la liste de Sampaoli.

6. Pastore Le manque de temps de jeu, seulement 1.335 sur cette saison, l'a sans doute condamné à se retrouver sans Mondial. Il aura fort à faire au PSG pour gagner en importance lors des journées de championnat restantes, sa non-participation est donc quasi définitive.

7. Reus Il est revenu d'une blessure qui l'a tenu hors des terrains pendant huit mois et il joue un excellent football, mais il n'a pas encore retrouvé la fraicheur physique adéquate pour participer au Mondial. Cependant, personne ne doute quant à sa sélection dans la liste de Löw s'il récupère sa forme.

8. Neuer Sa situation est pour le moins bizarre. Il est rechuté de la même blessure que la saison dernière en Septembre 2017 et les médecins ont confirmé son absence pour les quatre prochains mois. Cela fait aujourd'hui sept mois, et il ne revient toujours pas. Cependant Heynckes assure qu'il sera prêt à partir du mois d'Avril. Si cela est vrai, il est certain qu'il sera remis sur pied et qu'il ira au mondial.

9. Götze L'auteur du but décisif lors de la finale de la dernière Coupe du Monde pourrait ne pas aller en Russie à cause de son manque d'importance au sein du Borussia Dortmund. Il additionne au total 1.866 minutes jusqu'à maintenant mais il n'a pas l'habitude de débuter les rencontres et son niveau n'a pas l'air de s'améliorer. Une bonne fin de saison lui ouvrirait, assurément, les portes du Mondial en Russie.

10. David Luiz Entre sa blessure au genou et ses problèmes avec Conte, David Luiz se retrouve avec seulement 17 matches à son compteur cette saison, soit 1.466 minutes. Dans sa dernière liste, Tite ne s'est donc pas souvenu de lui.

11. Danilo L'ancien Madrilène, non plus, n'est pas rentré dans les plans du sélectionneur brésilien. Bien que Guardiola lui ait donné du temps de jeu, il n'a jamais réellement compté sur lui lors des matches importants. De plus, son rendement n'est pas celui que l'on attend de lui et la concurrence est très forte au Brésil.

12. Weigl La forte concurrence a eu raison du jeune pivot allemand de 22 ans, qui reste tout de même un des éléments fixe dans le schéma de jeu du Borussia cette saison

13. Rulli Les problèmes au genou dont souffre actuellement le gardien argentin pourraient devenir un fardeau et l'interdit de Mondial 2018. Il faudrait voir la date de son retour et s'il a le temps de retrouver des sensations avant la liste définitive de Sampaoli.

14. Éder Bien qu'il ne soit pas considéré comme un 'crack' comme le reste de cette liste, nous l'incluons pour avoir été l'auteur du but décisif lors du dernier Euro. La présence d'attaquants comme André Silva, Bernardo Silva et d'ailier comme Guedes et Quaresma l'a laissé sans aucun espace.

15. Ibrahimovic Nous fermons ce 'top' avec un mystère. Une blessure au genou l'a tenu éloigné des terrains cette saison, additionnant seulement 7 matches. Bien qu'il ait récemment annoncé qu'il ne pensait pas revenir en sélection pour jouer le Mondial, certains espèrent qu'il récupère et qu'il décide de revenir Autres articles Idrissa Gana Gueye et Mame Biarm Diouf, out contre Ouzbékistan

Programme des matchs amicaux internationaux de cette semaine

Le pari de CR7 que seuls deux de ses coéquipiers ont accepté

Stefano Favaro, Puma : « Le design est épuré pour débarrasser des éléments parasitaires »

Matchs amicaux du mois de mars : le regroupement a débuté ce lundi

Assane Walo Gueye (Stagiaire)