Les 38 manifestants arrêtés à la manifestation de Noo Lank ont été libérés tard dans la nuit

C'est tard, très tard dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 heures du matin que les 38 personnes qui ont été interpellées lors de la manifestation du Collectif Noo Lank ont été libérés par les autorités.



Toutefois, ledit collectif compte continuer le combat contre la hausse du prix de l'électricité et la libération de Guy Marius Sagna et deux autres de ses camarades toujours détenus au Camp pénal.

"Le combat pour l'annulation de la hausse des tarifs de l'électricité va continuer ! Nous exigeons la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr après celle de Mamadou Diao Diallo, Malick Biaye, Pape Abdoulaye Toure, Souleymane Diokou et le Dr Babacar Diop", a publié Frapp-France Dégage sur sa page Facebook.



Pour rappel, parmi les personnes interpellées vendredi à la Place de l'indépendance, on pouvait compter le rappeur Thiatt du mouvement Y'en a Marre, le coordonnateur Aliou Sané, Alioune Badara Mboup du mouvement Frapp-France Dégage, Thierno Bocoum...