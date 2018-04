Les Sénégalais célébreront la Korité le 15 juin (spécialiste)

La Korité sera célébrée le vendredi 15 juin. C’est la conviction à laquelle est arrivé le généticien et spécialiste en administration de la recherche, qui s’est prononcé sur la question lors d’un entretien téléphonique avec nos confrères de l’APS.



Selon Dr Abdoulaye Guèye, «la conjonction, moment où la lune s’intercale entre le soleil et la terre, aura lieu le mardi 15 mai, à 11 heures 48 minutes avec 0% de luminosité». Et de poursuivre : «Cela rend impossible la visibilité du croissant lunaire où que l’on soit, dans la partie habitée du globe. La lune ne pourra être vue que le mercredi 16 mai».



Revenant sur le plan purement religieux, l’astronome révèle que «les événements concernant le soleil et la lune sont mentionnés de façon très précise dans le Coran, à la sourate 55 verset 5».