Les abus commis par le gouvernement du Soudan du Sud s'apparentent à des "crimes de guerre", selon l'ONU

La plus récente nation du monde souffre d'une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011, l'ONU ayant averti le mois dernier qu'elle risquait un retour à la guerre alors que la violence interethnique et les luttes intestines politiques menacent un processus de paix déjà fragile.



La Commission des droits de l'homme des Nations Unies (HCDH) au Soudan du Sud a publié vendredi un nouveau rapport, affirmant qu'elle avait "des motifs raisonnables de croire que des membres du gouvernement du Soudan du Sud se sont livrés à des actes... équivalant à des crimes de guerre" dans les districts du sud-ouest de Équatoria central et Équatoria occidental.



"Elle (la commission) a dressé une liste de 142 personnes qui justifient une enquête pour une série de crimes relevant du droit national et international", a déclaré la présidente de la Commission des droits de l'homme au Soudan du Sud, Yasmin Sooka, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en une déclaration.



Le rapport décrit de graves atteintes aux droits humains, allant des viols massifs et de l'esclavage sexuel des femmes au meurtre délibéré de dizaines d'enfants, dont au moins un enfant qui a été battu à mort par des soldats devant sa mère.



"L'idée que la violence localisée n'est pas liée à l'État ou aux conflits au niveau national, comme le suggèrent le gouvernement et les élites militaires sud-soudanaises, est une erreur", a déclaré Sooka.

« Ces meurtres, massacres, tortures, enlèvements, détentions, pillages, incendies de villages et déplacements forcés localisés, ainsi que les viols et les violences sexuelles, sont le reflet de l'intense contestation politique pour le pouvoir… au niveau national.



Instabilité persistante

Le Soudan du Sud, riche en pétrole, a obtenu son indépendance du Soudan en juin 2011, mais est plongé dans la violence ethnique depuis décembre 2013, lorsque les forces fidèles à Kiir ont commencé à combattre les fidèles de son adjoint, Machar.



La guerre civile brutale a tué près de 400 000 personnes et déplacé des millions de personnes.

De nombreuses tentatives de paix ont échoué, y compris un accord qui a vu Machar revenir en tant que vice-président en 2016, pour fuir des mois plus tard au milieu de nouveaux combats.



Un deuxième accord de paix signé en 2018 a largement tenu, les parties belligérantes formant un gouvernement de coalition en 2020, et Kiir et Machar essayant – pour la troisième fois – de diriger le pays en tant que président et vice-président.