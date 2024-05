Accidents répétitifs impliquant des motomans : le réseau des organisations d'usagers des deux-roues monte au créneau

Ces derniers jours on assiste à une recrudescence des accidents de la route causant des pertes en vies humaines et impliquant des conducteurs de motos. Entre mercredi et jeudi, trois (3) conducteurs de motos ont perdu la vie dans des conditions atroces provoquées par des collisions avec des bus.



Face à cette insécurité qu’ils vivent au quotidien, les conducteurs de motos sont montés au créneau pour dénoncer la situation. Le président du Réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux-roues, Mamadou Ndiaye, fustige le comportement des motocyclistes et des chauffeurs de transport et interpelle l'État pour la régularisation de leur secteur. « Le comportement des chauffeurs laisse à désirer. Les conducteurs de deux-roues sortent de tous les côtés. Ils coupent la route sans raison. Ils conduisent sans porter de casque et ne respectent aucune mesure de sécurité », a -t-il déclaré sur iRadio.



Mamadou Ndiaye déplore aussi la cohabitation difficile entre eux et les chauffeurs des autres moyens de transport. Et pour limiter les dégâts, le président du Réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux-roues interpelle les autorités en place.



« Nous appelons le Président Diomaye et le ministre de tutelle El Malick Ndiaye d’essayer de régulariser notre secteur. En formant les jeunes afin qu’ils puissent avoir des permis de conduire. Avec la mise en circulation aujourd'hui du BRT, le risque d'accident impliquant des motos est plus que jamais élevé. C’est pourquoi j’invite les conducteurs à rester vigilants et à surtout respecter le Code de la route »,a -t-il lancé.