Anniversaire du décès de Fallou Sène : la Coordination des étudiants de Saint-Louis décrète une journée noire ce mercredi

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) compte bien se rappeler et rendre un hommage à leur ancien camarade étudiant décédé, Fallou Sène. Ainsi il décrète une journée en la mémoire du défunt tombé sous les coups de balle lors d’une manifestation des étudiants de l’Université Gaston Berger en 2018.



« En mémoire de notre défunt camarade Feu Mouhamadou Fallou Sène, la Coordination des Etudiants de Saint-Louis rappelle à toute la communauté que la journée du 15 mai est une journée noire à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis », peut-on lire sur le communiqué de ladite coordination. « Ainsi, la CESL décrète 24 heures de cessation de toute activité pédagogique non renouvelable et 24 heures de « Journée sans ticket » non renouvelable », a-t-on appris.



Fallou Sène a été tué par balle après des échauffourées entre étudiants et forces de l’ordre lors d’un front dans l’enceinte de l’université saint-louisienne.