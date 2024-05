Internet : le F4C sonne l’alerte sur son utilisation sans modération par les jeunes

Dans un communiqué rendu public, le Front Contre la Cherté des Coûts de Connexion (F4C) qui se bat pour une équité dans les coûts de la connexion internet par les différents opérateurs de téléphonie alerte sur les offres cibles des jeunes.



A en croire le collectif, l’internet est utilisé à outrance au détriment de leur temps de repos et de sommeil puisque, indique-t-il, « les offres les moins chères des opérateurs sont généralement entre 00h et 08h ».



« Les jeunes passant leurs nuits sur leur téléphone manquent de concentration dans les salles de classe, développent plus d’anxiété, sans parler des risques sur leur corps », dénonce le collectif qui Invite les opérateurs de téléphonie mobile «à mieux structurer leurs offres et à les intégrer dans une perspective de développement social ».