Dagana : les producteurs redoutent le spectre des oiseaux granivores

Dans la région de Saint-Louis, la campagne rizicole de contre saison chaude bat son plein. Cette période coïncide souvent avec l'arrivée des oiseaux granivores. Pour éviter les désagrément de l'année dernière, des producteurs du département de Dagana veulent mener de concert avec les autorités une lutte contre ces espèces. Se confiant sur les ondes de la radio Sénégal internationale (RSI), le président du Comité interprofessionnel du riz, Ousseynou Ndiaye déclare, " l'année dernière avec les dégâts causés par les oiseaux granivores et les inondations on a perdu pratiquement 19720 ha. Soit 37% de la production. Aujourd'hui, cela a impacté sur les superficies emblavées. Parce que l'année passée on était à 53 mille ha cette année on est à 36 mille dans le département de Dagana".



Pour lutter efficacement contre ces oiseaux granivores, un Comité régional de lutte anti- aviaire auquel participent les producteurs est organisé. Ainsi, le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, parle des moyens à mobiliser dans le cadre de cette lutte. "Par rapport à la lutte, les moyens vont être déployés en termes de drones mobilisés par la société d'aménagement et d'exploitation du delta du fleuve (SAED), il y a des moyens terrestres qui sont utilisés grâce à du matériel autoportés, grâce aux véhicules de la direction de la protection des végétaux (DPV), il y a aussi l'armée nationale. L'aéronef, qui est souvent utilisé, nous ferons en sorte de saisir via la tutelle les Forces armées pour que cet aéronef puisse être rapproché au niveau de la base aérienne de Linguère pour que la réaction puisse être immédiate chaque fois que nous disposons de dortoir d'une certaine importance qui nécessite l'usage de cet aéronef", a fait savoir monsieur Samb.



Les producteurs qui s'étaient organisés en comité de lutte contre les oiseaux granivores ont promis de les redynamiser. Car cette méthode de lutte à en croire, Ousseynou Ndiaye était très "efficace".