« Les anciens permis de conduire ne sont plus valables, ils constituent désormais une infraction » ( Ministère)

Les conducteurs de véhicules sont avertis. Ils ne doivent plus circuler sur l’ensemble du territoire national avec les anciens permis de conduire. Pour cause, ces derniers ne sont plus valables.



Selon le ministère des Transports terrestres qui donne l’information, leur utilisation est désormais une infraction dont les sanctions sont prévues par le Code de la route.



Les opérations de remplacement des anciens permis de conduire lancées 2019, se poursuivent. Pour rappel, les frais pour les changements avaient passé du simple au double, de 10 000 à 20 000 francs 1er février 2019.