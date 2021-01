Les avocats de Boubacar Seye rencontrent lundi le Doyen des juges

Les avocats du président de l'ONG Horizon sans frontières, Boubacar Seye comptent rencontrer lundi, le Doyen des juges pour obtenir une accélération de la procédure de leur client, après avoir déposé vendredi une demande de liberté provisoire.



Selon un de ses avocats, joint par la Rfm, Boubacar Seye doit être entendu dans les plus brefs délai, au regard de la déclaration de son étai de santé.



Le Président Boubacar Sèye, en vacances en Espagne pour passer les fêtes de fin d’année en famille a reçu des appels téléphoniques en provenance du Sénégal d’un numéro qui lui est inconnu. Il a décidé de rappeler ce numéro inconnu dans son répertoire. Le correspondant est un agent de la Division des Investigations Criminelles de la gendarmerie nationale du Sénégal.



Au cours de cette conversation Monsieur Sèye a pris l’engagement de référer à la convocation dès son arrivée au Sénégal. Ainsi, pour honorer à ses engagements Monsieur Sèye est arrivé au Sénégal à l’aéroport AIDB le vendredi 15 janvier 2021.



A sa descente d’avion, il a été arrêté par la police de l’aéroport qui l’a mis à la disposition de la section de recherches de la gendarmerie nationale du Sénégal où il passe tout le week-end avant d’être transféré au parquet le lundi et d’une audition devant le juge que le mardi. Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles », par le gouvernement sénégalais, après avoir déclaré dans la presse que les fonds alloués par l’Union européenne pour lutter contre l’émigration clandestine ont été utilisés à « des fins personnels ».



Durant son audition, le juge d’instruction le met sous mandat de dépôt en attente d’une autre audition sur le fond du dossier et depuis lors il croupit sous la prison du camp des mamelles de Dakar. Aux dernières nouvelles, il a été évacué ce samedi à l’Hôpital Le Dantec, après un malaise en prison.