Les avocats de Guy Marius et Cie saisissent la Cour d'appel pour annuler les mandats de dépôt

Guy Marius Sagna et Cie, placés sous mandat de dépôt depuis mercredi peuvent-ils nourrir un brin d'espoir? En tout, leurs avocats sont en train de batailler pour les faire sortir de la prison. En effet, Me Moussa Sarr un des conseils, renseigne qu’une requête a été déposée auprès de la Chambre d’accusation près la Cour d’appel de Dakar, aux fins d’annuler les mandats de dépôt qui ont été décernés contre leurs clients.



L’activiste leader de "Frapp-France Dégage" et ses camarades avaient été arrêtés vendredi 3 décembre 2019 devant les grilles du palais de la République alors qu’ils marchaient pour protester contre la hausse des prix de l’électricité.



Les prévenus ont fait l’objet, mercredi d’un mandat de dépôt, à l’issue de leur audition par le procureur de la République. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite. Outre ce délit, Guy Marius Sagna est poursuivi pour rébellion, provocation d'un attroupement et actions diverses. Les prévenus, qui sont en grève de la faim illimitée, sont éparpillés un peu partout dans les prisons dakaroises, avait informé leur avocat Me Koureysi Ba. Pire, deux d’entre eux ont été internés à l’infirmerie.