Les contractuels de la santé menacent de paralyser les hôpitaux publics

Ces contractuels disent n’avoir rien reçu et pourtant depuis le 10 mai 2022, l’Etat a octroyé aux agents cadres de la santé des indemnités de logements après les accords signés avec les syndicats. Toutefois, le premier paiement n’a concerné que les agents ayant le statut de fonctionnaire. Une discrimination selon les contractuels qui ont saisi le ministre de la Santé et de l’Action sociale à ce propos.



« A l’issue d’un mouvement de grève initié par l’intersyndicale de la santé, des échanges entre le Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye et son homologue le ministre des finances Moustapha Ba avaient abouti à une avancée majeure : le déblocage d’un rallonge budgétaire en 2022 pour la prise en charge des omis dans le paiement de ses indemnités, en l’occurrence les contractuels. Un espoir de courte durée pour ces derniers car un mail destiné aux patrons d’EPS précise que lesdites indemnités ne concernent que les agents fonctionnaires. Donc le reste est laissé en rade toujours », a souligné le coordonnateur national dudit collectif qui était à Kaolack pour une tournée de sensibilisation.



Ces contractuels qui dénoncent une discrimination soutiennent que le décret 1430 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires est toujours invoqué pour les discriminer. Ainsi, dans une dynamique de lutte pour réparer l’ « injustice » qu’ils subissent, le collectif se dit prêt à tout, quitte à paralyser le service public de la santé pour le respect de la règlementation encadrant ces indemnités de logement, renseigne le quotidien Libération.



A noter que ces indemnités étaient de 50.000 FCFA en 2022 , 75.000fcfa en 2023 et 100.000 fcfa en 2024.