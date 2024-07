« Les dirigeants doivent faire appliquer les assises de l’éducation pour le bien des élèves et de leurs parents »,Mamadou Lamine Dianté

« Au Sénégal un élève sur deux passe à l’examen. Ce n’est pas normal. En France le taux de réussite au Baccalauréat est à 85,5 % » déplore le membre de la coalition Diomaye Président.

En ce qui concerne la loi d’orientation de l’éducation, le président du Mouvement pour une citoyenneté engagée MCE Andu Nawle déplore et pointe du doigt les acteurs. « Ce qu’ils font au Baccalauréat viole la loi d’orientation. Cette loi dit qu’on a une école démocratique. Le Baccalauréat fait une évaluation d’élite. C’est une violation de la loi d’orientation. Ce qui se passe au Sénégal c’est de la pédagogie de l’échec. On doit aller vers une école de la réussite comme l’a prôné les assises de l’éducation. Les parents ont envoyé leurs enfants à l’école pour qu’ils puissent leur aider dans l’avenir » a-t-il expliqué.



Pour le membre de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi , les autorités du pays doivent prendre à bras le corps la question de l’éducation nationale. Cela, en reformant tous les examens, de l’école primaire au lycée « le Bac c’est le seul examen sérieux. En entrée en 6éme ils demandent le nombre de place disponible si c’est 500 places. Ils donnent l’ordre que les 500 premiers passent. Même s’ils n’ont pas la moyenne en CM2. Au BFEM, ils ont réduit le niveau parce que maintenant c’est un contrat de performance. Si vous réussirez l’examen et que vous n’avez pas la moyenne de passage 10, vous allez reprendre la classe. Ils demandent chaque Inspection d’académique et chaque école des pourcentages. C’est pourquoi ils n’enseignent pas. Ils sont toujours en train de courir derrière des résultats » a-t-il renseigné.



Mamadou Lamine Dianté pense que les dirigeants doivent faire appliquer les assises de l’éducation pour le bien des élèves et de leurs parents. Selon lui, ces assises disent « qu’on doit laisser les parents d’élèves de pouvoir choisir en toute liberté pour leurs enfants des filières de formation. Cela permettra aux jeunes apprenants de faire ensemble des formations. C’est ce qu’on appelle entrée multiple et sortie unique. Cela va permettre aux élèves de faire les 10 ans d’obligation scolaire. Au sortir, les élèves peuvent décider de poursuivre leurs études au lycée ou d’aller travailler. C‘est la seule solution pour obtenir plus de 90% de réussite ».