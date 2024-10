Les éloges d’Alioune Tine au Président Diomaye : « Toute le monde lui dit respect et considération »

Je le dis et le répète, au parti et à la coalition au pouvoir comme de l'opposition le PR Diomaye Faye est le Président de la République, Chef de l'état, Chef suprême des armées. Toute le monde lui dit respect et considération.

« Je le dis et le répète, au parti et à la coalition au pouvoir comme de l’opposition le PR Diomaye Faye est le Président de la République, Chef de l’état, Chef suprême des armées. Toute le monde lui dit respect et considération », déclare Alioune Tine dans un post sur X,Pour Alioune Tine, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, est un leader ouvert à la critique et porteur d’une vision inclusive pour le Sénégal. « On peut le critiquer, lui-même reconnaît le droit à la critique aux citoyens sénégalais. Sa jeunesse et même sa « ruralité » sont une chance pour ce pays. Pour le moment, en tout cas, on n’a pas encore les actes d’un Président pouvoiriste ou autoritaire. Toutes les institutions devraient s’en inspirer pour approfondir et renforcer la démocratie », a-t-il indiqué.