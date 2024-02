Les funérailles d’Alexeï Navalny auront lieu vendredi à Moscou

Pendant plus d’une semaine, les autorités ont gardé le corps du défunt “en otage” et ont menacé de l’enterrer dans la colonie pénitentiaire. Il n’a été remis à la famille que huit jours plus tard.

“Le service funéraire pour Alexeï se tiendra à l’église (...) à Marino le 1er mars à 14H00 (12H00 en Belgique). Les funérailles auront lieu au cimetière Borisovsski” dans le sud-est de la capitale, a indiqué son équipe sur Telegram.