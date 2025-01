Les larmes de la plèbe (mon billet du jour)

Le Sénégal, un pays réputé pour sa paix et sa stabilité, voit aujourd’hui sa population se révolter face à des scandales financiers qui empoisonnent la vie publique. L’argent du contribuable, censé financer les services publics et améliorer les conditions de vie des citoyens, semble se volatiliser dans les poches d'une élite politique et administrative, provoquant l'indignation de la "plèbe", cette grande masse de citoyens souvent oubliée. À travers plusieurs affaires emblématiques, l’on assiste à une fuite en avant où les responsables publics semblent impunis, voire protégés.



L’affaire Aprosi, qui a défrayé la chronique en 2024, est l'un des exemples les plus scandaleux de ce phénomène. Des milliards de francs CFA, appartenant aux contribuables sénégalais, ont été partagés entre les mains de fonctionnaires de l'État, dans des circonstances opaques et suspectes. L'enquête de PressAfrik, parue les 30 avril et 3 mai 2024, révèle un système bien rôdé de détournement des fonds publics, où la richesse nationale disparaît dans les comptes de quelques privilégiés. Une situation qui semble être devenue la norme plutôt qu’une exception, jetant l’opprobre sur ceux qui sont censés gérer les affaires publiques dans l’intérêt de la nation.



Mais un autre scandale vient nourrir cette triste réalité : l’affaire impliquant l’inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom, et Moustapha Diop, ministre de la République. L’inspectrice poursuit en justice le ministre pour le remboursement d’une somme de 560 millions de francs CFA qu’elle lui aurait prêtée pour financer sa campagne électorale. Une question se pose alors : comment une inspectrice du Trésor, censée veiller sur l’intégrité financière de l’État, a-t-elle pu prêter une telle somme à un ministre ? Cette affaire, digne d’un film à suspense, met en lumière l’entrelacement des pouvoirs publics et privés dans une situation où les règles de transparence et de moralité sont visiblement bafouées.



Dans le même temps, un autre dossier éclaire sous un jour accablant la gestion des fonds publics : l’affaire Farba Ngom. Le député-maire d'Agnam est accusé de détournement de deniers publics et de prise illégale de possession de terrains appartenant à l’État. Le montant des sommes impliquées frôle les centaines de milliards de francs CFA. Une somme faramineuse qui soulève de nombreuses interrogations. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a lui-même dénoncé cette situation en déclarant lors d’une visite à Nouakchott : "la situation est pire que ce que vous imaginez". Les promesses de lutte contre la corruption se heurtent cependant à des résistances internes, et l’impunité des acteurs de ce système semble persistante.



Le Sénégal est un peuple profondément pacifique. Depuis son indépendance, sa résilience face aux injustices et à la corruption est impressionnante. Pourtant, cette résignation a ses limites. Le peuple sénégalais, souvent démuni et écrasé par la précarité, commence à s’interroger sur l’avenir du pays. Alors que l’argent des contribuables est dilapidé et que les dirigeants politiques semblent intouchables, les citoyens se demandent jusqu’où cette dynamique pourra aller. La frustration est palpable, et les voix qui s’élèvent contre ce système de redistribution inégale des richesses se multiplient.



Le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de la campagne législative, a averti Farba Ngom en lui disant : "C'est ta dernière campagne". Mais cet avertissement suffira-t-il à mettre fin à des décennies de malversations et à un système qui semble, pour certains, plus solide que l’État lui-même ? Seul l’avenir le dira, mais le peuple sénégalais, fidèle à son histoire, pourrait bien faire entendre sa voix, plus forte que jamais.