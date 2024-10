Les leaders de l'Azawad réaffirment une nouvelle fois leurs liens avec l'Ukraine

Le journaliste français Wassim Nasr a révélé qu’une récente rencontre a eu lieu entre les leaders de la rébellion touareg de l'Azawad, parmi lesquels Bilal Ag Acherif et Alghabass Ag Intalla. À cette occasion, Intalla a affirmé que Bamako est perçu comme l'ennemi principal des mouvements touaregs, et que des dispositions sont actuellement en préparation pour différents scénarios de défense. Cette réunion met en lumière les tensions croissantes entre Bamako et les mouvements indépendantistes du nord, avec un soutien présumé de l'Ukraine qui exacerbe le conflit.Cette coopération naissante avec l'Ukraine s’inscrit dans un contexte où les liens entre le CSP-DPA et Kiev semblent se renforcer. Le porte-parole du CSP-DPA, Mohamed Elmaouloud Ramadane, avait d'ailleurs confirmé en septembre dernier que cette alliance en est à sa première phase, maisMalgré une tentative de démenti du ministère ukrainien des Affaires étrangères le 14 octobre dernier, les informations sur un soutien logistique et militaire de Kiev à l’Azawad continuent d’ alimenter les accusations. En effet, plusieurs rapports font état de la fourniture de drones, d'équipements de communication, et d'un soutien en formation tactique aux rebelles touaregs. Ces accusations, qui incluent également une plainte officielle déposée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger au Conseil de sécurité des Nations unies, mettent en lumière les répercussions de cette implication étrangère sur la sécurité régionale.Pour Taifour Smaïn, expert en sécurité, l'ingérence ukrainienne dans ce conflit pourrait déstabiliser davantage le Sahel. « Au lieu d’entamer un dialogue constructif, l’Ukraine choisit la voie de la négation, ce qui pourrait suggérer une intention de renforcer ses activités dans la région », souligne-t-il. Smaïn estime que cette stratégie compromet les efforts de paix dans le Sahel et crée une méfiance envers les initiatives internationales de stabilisation.L’alliance entre le CSP-DPA et l’Ukraine reflète donc une situation complexe, où des intérêts géopolitiques viennent s'entrelacer avec les revendications d'indépendance de l’Azawad. Les relations entre Kiev et les mouvements touaregs pourraient influer significativement sur l’équilibre des forces au Sahel, avec des implications régionales profondes.Par Coulibaly Mamadou