Les lieux de pouvoir: le palais présidentiel à Abidjan, un lieu chargé d’histoire

Il faut remonter à la période coloniale pour mesurer la symbolique de ce lieu : à l’origine, il y avait là, sur ce site, le Palais du Gouverneur. C’était le siège de l’autorité coloniale. Mais Félix Houphouët Boigny, le premier président de la Côte d’Ivoire indépendante, a décidé de le raser pour construire un palais présidentiel. Cette décision avait donné lieu à des débats, avec deux ministres, dont Jean Delafosse, qui au nom de l’histoire et de la mémoire, prônait le maintien du Palais du Gouverneur. Il estimait par ailleurs que ce site, en bord de lagune, était à la portée des agressions et des nuisances sonores (le chemin de fer passait juste à côté).



C’est finalement l’option d’Houphouët qui a prévalu. Le palais présidentiel a été construit en quelques mois : l’édifice a été conçu par l’architecte français Pierre Dufau. C’est un grand bâtiment, avec un toit incurvé, qui rappelle le tabouret Akan. Il a nécessité d’importer quelques 1000 tonnes de marbre d’Italie. Il a été inauguré, symboliquement, le 7 août 1961, date du 1er anniversaire de l’indépendance du pays.



Pourquoi le pouvoir n’est-il pas exercé à Yamoussoukro, qui est la capitale politique et administrative ?

La question se pose effectivement, puisque les autorités ont acté le transfert de la capitale administrative d’Abidjan en 1983, à Yamoussoukro. Mais dans les faits, les principales réunions du gouvernement se tiennent à Abidjan.



Et même à l’époque, le palais présidentiel de Yamoussoukro faisait plutôt office de résidence personnelle d’Houphouët. C’était pour lui, un lieu de repos, de réflexion. Lorsqu’il recevait là-bas des ministres, c’était pour leur faire visiter ses plantations de cacao, de café, d’ananas et d’igname. Car il était profondément convaincu qu’il fallait développer l’agriculture.



Par la suite, le pouvoir exécutif a continué d’être exercé à Abidjan. Le plupart des buildings administratifs qui concentre les bureaux des ministères sont aussi à Abidjan.



Que devient ce palais aujourd’hui ?

C’est le lieu où se tient le Conseil des ministres. Les principales réunions et audiences du président se tiennent au palais de la présidence.



Les nouveaux ambassadeurs accrédités reçoivent leurs lettres de créance ici. Encore aujourd’hui, c’est ici que les chefs d’États étrangers sont reçus, au cours des visites officielles. L’édifice a été restauré à l’identique. Les salles et les lustres sont les mêmes qu’à l’époque d’Houphouët. L’actuel président, Alassane Ouattara, utilise le grand bureau fait de marbre de Félix Houphouët Boigny.



Un autre bâtiment a vu le jour : l’Esplanade, inspiré d’un masque senoufo. Ce bâtiment abrite plusieurs bureaux et notamment le cabinet du vice-président.