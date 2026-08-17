Nomination d’un sélectionneur: le Comité d'urgence de la FSF en réunion ce lundi

Après plusieurs semaines d'attente, le Comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se réunit, ce lundi 17 août, en visioconférence. Selon le quotidien L’Observateur, l’objectif de cette rencontre est d'informer les membres de l’Institution de la nomination du nouveau sélectionneur des Lions. Une étape qui devrait mettre un terme au suspense autour du successeur de Pape Thiaw, récemment limogé.



Le Président de la FSF, Abdoulaye Fall, aura une séance d'informations à partir de 10 heures, avec ses six vice-présidents, un membre du Comité exécutif (Seydou Sané) et son Secrétaire général. La décision intervient alors que le poste est vacant depuis la fin des fonctions de Pape Thiaw, actée par le Comité exécutif de la Fsf après l'élimination du Sénégal au Mondial 2026. Le nouveau sélectionneur devrait ensuite être présenté publiquement mardi, lors d'une conférence de presse annoncée au stade Léopold Sédar Senghor.



Patrick Vieira en pole position



Toujours selon le journal, le nom de Patrick Vieira se détache nettement dans la course au banc des «Lions». Après plusieurs semaines de réflexion et alors que la succession de Pape Thiaw entre dans sa phase décisive, la Fédération sénégalaise de football a placé l'ancien international français en tête de sa liste. Les discussions entre la FSF et Maissa Ndiaye, l'agent de Patrick Vieira, seraient désormais très avancées. Les deux parties travaillent sur les derniers contours d'un éventuel accord, notamment autour du projet sportif et des conditions contractuelles.