Affaire «Minimarché» sur TikTok: 121 victimes identifiées, le préjudice estimé à plus de 4,5 millions FCFA

Les enquêteurs de la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) ont mis fin aux agissements de la propriétaire du compte TikTok « mini-marché Sn », arrêtée le mardi 11 août à la suite d'une série de plaintes. L'incriminée attirait ses victimes sur le réseau social en publiant des vidéos proposant des packs de produits alimentaires et de boissons commercialisés. Les montants de certaines transactions variaient souvent entre 5.000 FCFA et 60.000 FCFA. Une fois le paiement effectué par transfert d'argent, elle bloquait immédiatement ses acheteurs et effaçait les échanges.



Ce lundi 17 août, un communiqué de la Police précise que dans la suite des investigations, l’enquête a permis d’identifier 121 victimes, 13 comptes mobile money utilisés et un préjudice cumulé de 4 520 720 FCFA.



L’origine du démantèlement d’un «marché noir»



Le 30 juillet 2026, une victime, attirée par une publicité proposant des packs à prix attractifs a contacté la vendeuse via WhatsApp et a versé 50 000 FCFA par un service de mobile money. Il lui est ensuite demandé d'annuler le paiement et de l'effectuer vers un autre numéro. Elle s'exécute sans se douter de rien. Peu après, plus aucune réponse. Les messages WhatsApp échangés avec la vendeuse disparaissent purement et simplement.



Venues témoigner, plusieurs victimes ont relaté le même modus operandi. La mise en cause utilisait des vidéos provenant du compte TikTok d'une véritable vendeuse afin de donner une apparence crédible à sa fausse boutique. Le compte « MinimarchéSn » proposait des Pack Tabaski et des Pack Tamkharit, ainsi que des bouteilles d'huile d'aloe vera annoncées à 7 500 francs CFA, soit des prix nettement plus attractifs que ceux pratiqués par la véritable vendeuse dont l'identité visuelle avait été détournée. Ce sont ces prix cassés qui ont permis à la mise en cause d'attirer un grand nombre de clients en quête de bonnes affaires.



«Saisie d'une plainte le 5 août 2026, la DSC a rapidement ouvert une enquête technique approfondie et parvient en quelques jours à identifier la personne se cachant derrière le compte TikTok frauduleux, une jeune femme désignée par ses initiales, N. T», ajoute la police.



Interpellée et entendue, la jeune femme de moins de 25 ans a d'abord nié les faits avant de reconnaître son implication face aux éléments réunis par les enquêteurs. Elle admet être bien la propriétaire du compte TikTok « MinimarchéSn », supprimé début août, et l'unique utilisatrice de treize comptes d’un même service Mobile Money ouverts sous diverses identités, dont « MinimarchéSn », « Légume Frais » et « Ndougou sn » pour encaisser les paiements de ses victimes, avant de disparaître à chaque fois sans jamais livrer la moindre commande. Elle affirme avoir commencé cette activité frauduleuse deux mois auparavant et avoir utilisé plusieurs puces téléphoniques afin de brouiller les pistes. L’enquête, quant à elle, se poursuit.