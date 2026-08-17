Dakar : la levée du corps de Mamadou Kassé prévue ce lundi, suivie de son inhumation à Touba

La levée du corps du journaliste Mamadou Kassé, décédé dimanche 16 aout 2026 dans la soirée à Dakar, est prévue ce lundi à 10h30 à la mosquée des HLM Grand Médine. L’information a été confirmée à l’APS par Mamadou Koumé, proche du défunt.



Après la cérémonie, Mamadou Kassé sera inhumé le même jour au cimetière de Touba. « J’ai le profond regret de vous annoncer le décès, ce jour (dimanche), à Dakar, de notre ami, frère et collègue Mamadou Kassé, journaliste, ancien rédacteur en chef du Soleil », avait annoncé Mamadou Koumé sur ses réseaux sociaux.



Formé au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Mamadou Kassé avait également enseigné pendant plusieurs années la presse écrite au sein de cette institution.



Journaliste émérite, rigoureux et polyvalent, il était particulièrement respecté dans la profession. Son exigence professionnelle et son attachement aux règles du métier avaient fait de lui l’un des défenseurs de l’orthodoxie journalistique au Sénégal.