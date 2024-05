Taxé de nervi : Alpha Oumar Sow charge Ousmane Sonko et défend Bah Diakhaté

« Le plus grand nervi du Sénégal est Ousmane Sonko. Je n’ai jamais été traîné par une fille en justice, et je le dis, j’ai un respect pour les femmes ». C’est en ces termes que le président de la Convergence des jeunes républicains (COJER) de Keur Massar a qualifié les « attitudes» du nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko, sur le plateau de Midikeng, sur PressAfrik TV.



Il continue sa charge, sans gêne : « C’est leur chef de parti (aux partisans de Pastef) qui a contracté un problème avec une femme. Convoqué au tribunal, il a refusé de répondre à sa convocation. C’est donc lui le grand nervi ». Le militant de l’Alliance Pour la République (APR) de l’ancien Président Macky Sall, Alpha Oumar Sow se défend avec bec et ongles, et affirme son « intention à défendre la démocratie » et dénoncer toutes les « manipulations du camp de Pastef ».



Arrêté pour des propos « discourtois » à l’endroit d’Ousmane Sonko, Bah Diakhaté a été placé hier lundi en garde-à-vue. Alpha Oumar Sow défend le mis en cause et pointe du doigt une « vengeance » d’Ousmane Sonko. « Ousmane Sonko parle trop. C’est un leader qui aime répliquer et se venger. Il n’est pas taillé pour être un leader. Si c’est parler d’Ousmane Sonko qui envoie quelqu’un en prison, donc j’y serai. Je n’ai peur de rien. D’ailleurs, même en étant au pouvoir, j’ai subi une arrestation, donc ce n’est pas maintenant que je vais reculer. Quel qu’en soit le prix, je me battrai jusqu’au bout. Déjà, je commence à recevoir des menaces dans mon lieu de travail, cela ne m’ébranle aucunement. Que cela soit clair ».



Bah Diakhaté ne faisait que son travail selon le président du COJER de Keur Massar, qui avance « d’ailleurs, l’offense au Premier ministre n’existe pas dans la Constitution sénégalaise. Bah Diakhaté n’a pas touché le Président Bassirou Diomaye Faye. Qu’on le laisse tranquille ».



« Tout ce qu’Ousmane Sonko faisait, en calomniant et dire du mal sur les gens, nous le lui retournerons. Donc, qu’il se prépare à arrêter tous les partisans de Macky Sall et tous les jeunes soucieux de l’avenir de notre pays », a gloussé M. Sow. Ce dernier a indiqué qu’Ousmane Sonko ferait mieux de s’atteler sur les « problèmes des Sénégalais », notamment la « réduction du coût de la vie qu’il avait promis lors de la dernière campagne présidentielle ».