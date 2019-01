Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 16 janvier 2019

Après l'adoption du Conseil des ministres, au titre des textes législatifs et règlementaires, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation civile internationale article 83 bis, signé à Montréal le 06 octobre 1980, le chef de l'Etat a pris les décisions suivantes au titre des mesures individuelles :





- Monsieur Amadou Sall DIAL, précédemment Directeur des Petites et Moyennes

Industries, est nommé Directeur du Redéploiement industriel, au ministère de

l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, en remplacement de Monsieur

Mamadou Syll KEBE, appelé à d’autres fonctions ;

- Monsieur Djily Mbaye LO, Sociologue, Expert en Microfinance, précédemment Directeur

des Stratégies de Développement industriel est nommé Directeur des Petites et

Moyennes Industries au ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, en

remplacement de Monsieur Amadou Sall DIAL, appelé à d’autres fonctions ;

- Monsieur Ibrahima SONKO, Docteur en sciences de l’Environnement, est nommé

Directeur des Stratégies de développement industriel, au ministère de l’Industrie et de

la Petite et Moyenne Industrie, en remplacement de Monsieur Djily Mbaye LO, appelé à

d’autres fonctions ;

- Monsieur Seydina NDOUR, Sociologue, spécialisé en Politiques publiques et

Développement territorial, est nommé Secrétaire permanent du Programme d’Urgence

de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), en remplacement de

Madame Gnilane NDIAYE ;

- Madame Gnilane NDIAYE, Spécialiste en Gestion de programmes publics, est nommée

Secrétaire permanent d l’Observatoire nationale sur l’Investissement (ONI) ;

- Monsieur Malick KONE, Secrétaire d’Administration, précédemment en service à la

Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du

Département de Podor, en remplacement de Monsieur Adama CAMARA, appelé à

d’autres fonctions ;

- Monsieur Amadou BA, Secrétaire d’Administration, précédemment en service à la

Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du

Département de Birkelane, en remplacement de Monsieur Boubacar WADE, appelé à,

d’autres fonctions ;