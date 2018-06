Les noms des autorités qui ont détourné des deniers publics bientôt dévoilés

L’ancien directeur de la Douane et non moins candidat à l’élection présidentielle de 2019, Boubacar Camara, compte faire de graves révélations. Le leader du mouvement «Jengu» (la révolte, ndrl), annonce que toutes les autorités qui ont détourné des deniers publics de 1960 à 2017 vont voir leurs noms dans son site internet dénommé «Lubeulcat».



«On a recensés tous les scandales, on a rassemblé les chiffres et toutes les affaires que les gens cherchent à enterrer on va les déterrer. On va mettre un place un site internet qui s’appelle "Lubeulcat", on y publiera le nom de tous les "lubeulcat" (ceux qui ont détourné de l'argent, ndrl)», menace-t-il. Et, d’ajouter «le site va bientôt être lancé».



Ne s’arrêtant pas là, Boubacar Camara, en tournée à Mbour pour voir ses partisans, exige du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, de dire la vérité aux Sénégalais concernant l’état de la trésorerie nationale. Selon l'ancien directeur de la Douane «l’économie sénégalaise est bien malade».