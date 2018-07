Les premières images de la marche de l'opposition de ce vendredi

15 heures, Place de la Nation. Les militants et sympathisants du Front National de Résistance (FNR) sont déjà sur place pour entamer la marche de protestation contre le rejet de Karim Wade sur le fichier électoral, contre le la loi sur le parrainage et pour la libération de Khalifa Sall. Les partisans de Pastef semblent être les premiers, sur ces images prises par le reporters de PressAfrik, présent sur les lieux, à fouler le sol de l'ex Place de l'Obélisque, avec leurs pancartes et tee-shirt...Regardez !!!