Les premiers mots de Cheikh Tidiane Gadio depuis ses ennuis judiciaires aux Etats-Unis

Depuis les États-Unis, Cheikh Tidiane Gadio, président du Mouvement Panafricain et Citoyen (Mpcl) Luy Jot Jotna, a participé en direct par appel téléphonique à la réunion organisée par ses partisans. L'ancien ministre des Affaires étrangères annonce qu'il sera "très bientôt" au Sénégal.





" Je me porte très bien et je remercie Dieu. Je vous appelle de chez moi aux Etats-Unis. J'attends d'avoir la possibilité de donner la bonne nouvelle que tout le monde veut entendre", a dit Gadio sur la Rfm





L'ancien ministre des Affaires étrangères a demandé à ses partisans "de n'avoir peur de rien" et il ne veut pas entrer dans les détails. Son souhait est de rentrer très prochainement au Sénégal.





Sur la question de la présidentielle, Gadio dit attendre de ses partisans des propositions, avouant toutefois qu'il leur fera part de sa contribution.