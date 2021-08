Les premiers résultats du Bac 2021 tombent: 5% d’admis au premier tour dans un centre de Ziguinchor

Les résultats du premier tour de l’examen du Baccalauréat 2021 commencent à tomber. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance n’augure rien de bon. Surtout les chiffres rapportés par Cherif Ndiaye de École du Sénégal dans ce centre de Ziguinchor (Adéane)



Pour la série S2, sur 15 candidats enregistrés: 01 admis d'office et 05 admissibles au second tour.



Pour la série L2, sur 111 candidats : 08 admis d'office et 31 admissibles au second tour



Pour la série L', sur 80 candidats : 03 admis d'office (01 mention Assez Bien) et 26 admissibles au second tour.



Ce qui fait un total de 12 candidats admis au premier tour sur 206 candidats. Soit un pourcentage de 05% de réussite au premier tour. Et également 62 candidats admissibles au second tour.