Les produits du tabac tuent 8 millions de personnes chaque année

Les produits du tabac continuent de tuer huit millions de personnes par an qui deviennent accroc grâce à une stratégie de marketing financée à hauteur de 9 milliards de dollars par an. C'est l'avertissement lancé par l'Organisation mondiale de la santé (Oms), qui a déclaré que même pendant une pandémie mondiale, l'industrie du tabac et de la nicotine a continué à promouvoir des produits qui limitent la capacité des gens à combattre le nouveau coronavirus et à se remettre de la maladie.



À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac de cette année - célébrée ce dimanche 31 mai - l'agence se concentre sur la protection des adolescents, qui constituent un secteur cible essentiel, rapporte Libération online. Plus de 40 millions de jeunes âgés aujourd'hui de 13 à 15 ans ont déjà commencé à fumer, estime-t-elle.